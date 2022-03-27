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Marmara Denizi’nde müsilaja rastlanmadı

Marmara Denizi’nde müsilaja rastlanmadı

Eğitim için Marmara Denizi'ne dalan arama kurtarma ekipleri, su altı kamerası ile denizin derinliklerini görüntüledi. Denizin yüzeyinde ve derininde müsilaj görülmedi.