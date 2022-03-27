Marmara Denizi’nde müsilaja rastlanmadı
Eğitim için Marmara Denizi'ne dalan arama kurtarma ekipleri, su altı kamerası ile denizin derinliklerini görüntüledi. Denizin yüzeyinde ve derininde müsilaj görülmedi.
- İHA
- 27.03.2022 - 11:05
Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ni saran ve 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj dehşete düşürmüştü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen harekete geçmiş, hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yapılmıştı.
Beklenenden daha kısa bir süre içerisinde Marmara Denizi müsilajdan arınmıştı.
MÜSİLAJA RASTLANMADI
Pendik Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri (PEAK), Pendik sahilde dalış eğitimi gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptıkları dalış eğitimlerinde Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinliklerinde müsilaja rastlanmadığı görüldü.
Denizin üzerindeki ve tabanındaki temizlik, su altı kamerasına yansıdı.