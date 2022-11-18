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    Marmara Denizi'nde tahıl gemisi karaya oturdu

    Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.
    • 18.11.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 09:24
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    Marmara Denizi'nde tahıl gemisi karaya oturdu

    İstanbul'da etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

    Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi, gece saatlerinde karaya oturdu.

    Karaya oturan Charles isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.

    Gemi kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre, tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.

    Marmara Denizi nde tahıl gemisi karaya oturdu #1

    Marmara Denizi nde tahıl gemisi karaya oturdu #2

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