Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, sağanak yağış uyarısı da yapıldı.
- AA
- 05.09.2021 - 05:58
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.
EDİRNE DIŞINDA SAĞANAK YAĞIŞ VAR
Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.