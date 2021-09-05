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Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı

Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, sağanak yağış uyarısı da yapıldı.