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    Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı

    Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, sağanak yağış uyarısı da yapıldı.
    • AA
    • 05.09.2021 - 05:58
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    Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.

    EDİRNE DIŞINDA SAĞANAK YAĞIŞ VAR

    Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.

    Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

    Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı #1

    Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı #2

    Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı #3

    Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı #4

    Marmara geneli için sağanak yağış uyarısı #5

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