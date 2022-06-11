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    Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bugün gece yarısından sonra ve yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
    • 11.06.2022 - 20:24
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    Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

    Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış için, bir uyarı da Marmara için geldi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün gece yarısından sonra ve yarın Marmara Bölgesi’nde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

    İstanbul ve çevre illerde etkili olacak

    Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da etkili olacak.

    Vatandaşlar sel, su baskınına karşı uyarıldı

    Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    Marmara için kuvvetli yağış uyarısı #1

     

     


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