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    Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı

    Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli fırtına bekleniyor. Bölgede yer yer rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye kadar ulaşacak.
    • 21.11.2022 - 05:09
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    Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarıları yapıldı.

    Fırtınanın gece saatlerinden itibaren Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

    Fırtınanın saatte 55 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı bölge halkının dikkatli olması istendi.

    Çanakkale'de eğitime fırtına engeli

    Çanakkale genelindeki tüm öğretim kurumlarında bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

    Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanların da bugün idari izinli sayılması kararlaştırıldı

    Öte yandan fırtınanın ulaşımda aksamalara da neden olabileceği belirtildi.

    Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı #1

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    Bozcaada’ya bugün yapılacak feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

    Gökçeada'dan Kabatepe yönüne ise bugün sadece saat 23:00'de sefer yapılabilecek.

    Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı #2


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