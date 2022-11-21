Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı
- 21.11.2022 - 05:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarıları yapıldı.
Fırtınanın gece saatlerinden itibaren Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.
Fırtınanın saatte 55 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı bölge halkının dikkatli olması istendi.
Çanakkale'de eğitime fırtına engeli
Çanakkale genelindeki tüm öğretim kurumlarında bugün yüz yüze eğitime ara verildi.
Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanların da bugün idari izinli sayılması kararlaştırıldı
Öte yandan fırtınanın ulaşımda aksamalara da neden olabileceği belirtildi.
Feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada’ya bugün yapılacak feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.
Gökçeada'dan Kabatepe yönüne ise bugün sadece saat 23:00'de sefer yapılabilecek.