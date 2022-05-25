Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz
Marmaray, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek.
- 25.05.2022 - 17:16
- Güncelleme : 25.05.2022 - 17:20
Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'u fethinin 569. yılı kutlanıyor.
Bu kapsamda Marmaray, İstanbullulara bir duyuruda bulundu.
29 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs günü trenlerin ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.