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    Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz

    Marmaray, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek.
    • 25.05.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:20
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    Marmaray, 29 Mayıs'ta ücretsiz

    Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'u fethinin 569. yılı kutlanıyor.

    Bu kapsamda Marmaray, İstanbullulara bir duyuruda bulundu.

    29 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz

    Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs günü trenlerin ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

    Marmaray, 29 Mayıs ta ücretsiz #1

    Marmaray, 29 Mayıs ta ücretsiz #2


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