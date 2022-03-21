Marmaray istasyonunda PKK sloganı atan gruba uçan tekme
Pendik Marmaray istasyonunda PKK sloganı atarak halay çeken gruba bir kişi uçan tekme atarak müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 23:22
- Güncelleme : 22.03.2022 - 00:18
İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonu peronun da PKK sloganları atarak halay çeken gruba "tek başına" uçan tekme atarak müdahale eden kişinin görüntüleri kameraya yansıdı.
TEK BAŞINA SALDIRDI, PKK SEMPATİZANININ BURNUNU KIRDI
PKK sloganı atarak halay çeken grubun arasına önce uçan tekme ile müdahale edip ardından PKK sempatizanlarına yumruk atan kişi, bir PKK sempatizanının burnunu kırdı.
Sempatizanlara tek başına saldıran kişi, sosyal medyada büyük ilgi görürken, etraftakilerin sloganlara sessiz kalması dikkat çekti.
İşte o görüntüler;
Marmaray istasyonunda PKK sloganı atan gruba uçan tekme - Video