Marmaray'da öpüşen çifte yolcudan sert tepki İstanbul'da Marmaray metro hattında çıkan kavgada bir yolcu, öpüşen çifte "Ben sizin öpüşmenizi izlemek zorunda mıyım?" diyerek bağırdı. Çiftin rahat tavırları karşısında iyice gerilen yolcunun o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ensonhaber.com

Gebze-Halkalı arası sefer yapan Marmaray'da yaşanılan kavga, sosyal medyada gündem oldu..

İstanbul'da yaşanılan olayda, yolcular arasında bulunan genç çiftin öpüşmesi, başka bir yolcuyu çileden çıkardı..

"Öpüşmenizi izlemek zorunda mıyım"

Çiftin başına giden yolcu "Ben sizin öpüşmenizi izlemek zorunda mıyım?" diyerek tepkisini gösterdi ancak çiftten aldığı "Olabilir" cevabı ortamı daha da gerdi.

Sinirlenen yolcu "Ne demek olabilir! Benim 9 yaşındaki kızım yanımda olsa sizi görse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"Ben kabul etmiyorum"

Araya giren yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şahıs, öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

Senin de çocuğun sokakta sevişsin o zaman! Ben kabul etmiyorum. İbnesi doldu, LGBT'si doldu, ulan biriniz de çıkın savunan ya..

O anlar kamerada

Yaşanan gergin anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.