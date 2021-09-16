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    Marmaris açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 21:11
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    Marmaris açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 11.05'te Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    15 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botundaki ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Marmaris açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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