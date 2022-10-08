Bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Marmaris Dövme Festivali', farklı ülkelerden ve Türkiye'den ünlü dövme sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirildi. Dövme tutkunları, dövme yaptırmak için kuyruğa girdi.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir otelde 3 gün boyunca düzenlenen 'Marmaris Dövme Festivali'ne geleneksel, gerçekçilik ve kara çalışma gibi çeşitli tarzlarda uzmanlaşmış 300 dövme sanatçısı katıldı.

Özellikle Rusya ve Almanya’dan festivale gelen dövme sanatçıları arasında, Türkiye'nin farklı şehrinden alanında ünlü isimler de yer aldı.

Dövme tutkunları, festivale yoğun ilgi gösterdi.

Dövme tutkunları kuyruğa girdi

Otelde kuyruklar oluşurken, kimisi çocuğunu da alıp kuyruğa girdi.

DHA'nın haberine göre festivaldeki canlı müzik performansları ve çeşitli etkinlikler de dikkat çekiciydi.

2'nci Marmaris Dövme Festivali'ne yoğun ilgi VİDEO

Usta dövmeciler ödül kazandı

Katılımcılar, 3 gün süren etkinlikte tanınmış sanatçılara dövme yaptırma imkanı buldu.

Ayrıca dövme sanatının farklı kategorilerinde de yarışmalar düzenlenerek, birinci olan usta dövmecilere ödülleri verildi.