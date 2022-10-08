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    Marmaris Dövme Festivali'ne yoğun ilgi

    Bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Marmaris Dövme Festivali', farklı ülkelerden ve Türkiye'den ünlü dövme sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirildi. Dövme tutkunları, dövme yaptırmak için kuyruğa girdi.
    • 08.10.2022 - 14:07
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    Marmaris Dövme Festivali'ne yoğun ilgi

    Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir otelde 3 gün boyunca düzenlenen 'Marmaris Dövme Festivali'ne geleneksel, gerçekçilik ve kara çalışma gibi çeşitli tarzlarda uzmanlaşmış 300 dövme sanatçısı katıldı.

    Özellikle Rusya ve Almanya’dan festivale gelen dövme sanatçıları arasında, Türkiye'nin farklı şehrinden alanında ünlü isimler de yer aldı.

    Dövme tutkunları, festivale yoğun ilgi gösterdi.

    Dövme tutkunları kuyruğa girdi

    Otelde kuyruklar oluşurken, kimisi çocuğunu da alıp kuyruğa girdi.

    DHA'nın haberine göre festivaldeki canlı müzik performansları ve çeşitli etkinlikler de dikkat çekiciydi.

    2'nci Marmaris Dövme Festivali'ne yoğun ilgi VİDEO

    Usta dövmeciler ödül kazandı

    Katılımcılar, 3 gün süren etkinlikte tanınmış sanatçılara dövme yaptırma imkanı buldu.

    Ayrıca dövme sanatının farklı kategorilerinde de yarışmalar düzenlenerek, birinci olan usta dövmecilere ödülleri verildi.

    Marmaris Dövme Festivali ne yoğun ilgi #1

    Marmaris Dövme Festivali ne yoğun ilgi #2

    Marmaris Dövme Festivali ne yoğun ilgi #3

    Marmaris Dövme Festivali ne yoğun ilgi #4

    Marmaris Dövme Festivali ne yoğun ilgi #5

    Marmaris Dövme Festivali ne yoğun ilgi #6

    Marmaris Dövme Festivali ne yoğun ilgi #7


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