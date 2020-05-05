Marmaris giriş noktasında yoğunluk oluştu

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, Marmaris'in Çetibeli kontrol noktasında hareketlilik başladı.

31 ildeki şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasının bu geceden itibaren aralarında Muğla’nın da bulunduğu Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Aydın illerinde bitirildiği açıklanmıştı.

Kararın ardından bu gece yarısı 00.00’ten itibaren Muğla ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar diğer şehirlere seyahat etme imkanına kavuştu.

SÜRÜCÜLERE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Polis ve Jandarma ekiplerinin sıkı tedbirler ile geçişlerin kontrolünü sağladığı Çetibeli kontrol noktasında sürücülerin ve araç içinde bulunanların ateşi ölçülüp kimlik bilgileri alındı.

Jandara arama köpeği Sakız da arama çalışmalarına katıldı.

Çetibeli Jandarma kontrol noktasından gece 00.00'dan itibaren öncelikle yakın illerden geçişler gözlendi.

Marmaris giriş noktası hareketlenmeye başladı

HAREKETLİLİK ARTMAYA BAŞLADI

İstanbul , İzmir ve Manisa’dan gelenler ise özel izinlerle geçiş yaptılar ve ekipler tarafından bildirimleri yapıldı.

Gündüz saatlerinde ise trafik daha da yoğunlaştı.

"EŞİMİ ALIP DÖNECEĞİM"

İl dışından gelen Ersan Atılgan, 1 aydır yasak yüzünden ayrı kaldığı eşini almaya geldiğni belirterek, "Yasak kalktı. eşimi alıp yarın Nazilliye döneceğim, hemen yola çıktım’’ dedi.