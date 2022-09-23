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    Marmaris orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı

    Ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgedeki askeri üsse ait Türk bayrağına kadar yaklaştı. Harekete geçen ekiplerin verdiği mücadele ise kameralara yansıdı.
    • 23.09.2022 - 13:57
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    Marmaris orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alan  21 Eylül'de alevlere teslim oldu.

    Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekip seferber olurken, yangın 19 saatin sonunda kontrol altına alındı.

    Yangına, 36 helikopter ve 14 uçak, bin 600 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

    Helikopterle müdahale

    Bölgedeki askeri üsse ait yüksek bir tepede bulunan dev Türk Bayrağının hemen yanına kadar yaklaşan alevler, ekipler tarafından fark edildi.

    Bayrak çevresinde bulunan ağaçları temizleyen personeller, havadan da helikopter ile bölgeye sürekli olarak su boşalttı.

    Marmaris orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı #1

    Türk bayrağı alevlere teslim edilmedi

    Helikopter tarafından bölgeye su atılması ve yer ekiplerinin iş makinesi ile koordineli çalışması sonrası Türk Bayrağı alevlere teslim edilmedi.

    Marmaris orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı #2

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; Türk bayrağının zarar görmemesi için verilen mücadele ise İnsansız Hava Aracı tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Marmaris orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı VİDEO

    "500 hektar ormanlık alan zarar gördü"

    Görüntüler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bugün paylaşıldı.

    Yapılan açıklamada, “Çıkan orman yangını sahasında soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Yine dün akşam saatlerinde Ula Kızılyaka mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürülmüştür. Marmaris yangında 500 hektar ve Kızılyaka yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Marmaris Yalancıboğaz yangınında orman teşkilatımızın kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen destek güçleriyle birlikte 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel söndürme çalışmalarında görev almıştır. Soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için orman teşkilatımızca çalışmalara hemen başlanacaktır” denildi.

    Marmaris orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı #3


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