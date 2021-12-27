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Marmaris ve Datça’da 26 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça’da 26 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde toplam 26 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.