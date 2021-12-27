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    Marmaris ve Datça’da 26 göçmen kurtarıldı

    Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde toplam 26 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 21:39
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    Marmaris ve Datça’da 26 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye kurtarma botu gönderildi.

    DATÇA VE MARMARİS'TE 26 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Marmaris açıklarında ise lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    Marmaris ve Datça’da 26 göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris ve Datça’da 26 göçmen kurtarıldı #2

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