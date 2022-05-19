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    Marmaris'e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Marmaris Belediyesi, Atatürk'ün 25 bin küçük taştan oluşan mozaik anıtı törenle açtı.
    • 19.05.2022 - 18:33
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 19:17
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    Marmaris'e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı

    Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir açılış gerçekleştirildi.

    25 bin taştan yapılan Atatürk mozaik anıtı açıldı

    Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi’nin iş birliğiyle mozaik sanatçısı Hülya Kılıç’ın koordinatörlüğünde halkın katılımıyla 25 bin küçük taştan yapılan Atatürk mozaiğinin açılışı gerçekleştirildi.

    19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda 5 gün boyunca vatandaşların küçük taşlar koyarak yapımına katkı sunduğu anıt önceki gün İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı girişine konuşlandırıldı.

    Marmaris'e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı VİDEO

    Marmaris e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı #1

    Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu

    Yola bakan cepheye konuşlandırılan mozaik anıtın açılışına Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı, ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ADD Şube Başkanı Dilay Uçar, fikrin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’dan çok büyük destek gördüklerini söyledi.

    Marmaris e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı #2

    "Bu Marmaris halkının kendi kendine bırakacağı bir anıttır"

    Halkın günlerce süren yapım aşamasına büyük bir coşkuyla katıldığını söyleyen Uçar; "19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda seyyar bir atölye kurduk. 5 gün boyunca durmaksızın çalıştık. Halkımız da bize destek verdi. İlmek ilmek örüldü. Bu Marmaris halkının kendi kendine bırakacağı bir anıttır" ifadesini kullandı.

    İHA'nın haberine göre, Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı ise Marmaris için unutulmaz bir gün olduğunu söyledi.

    "Küçük bir taş da sen koy" sloganıyla başlayan çalışmanın sonucunun mükemmel olduğunu söyleyen Yaylalı, "Bu eserde emeği geçen sanatçımıza, sponsorlara, ADD yöneticilerimize ve tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

    Marmaris e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı #3

    Yapımı 20 gün sürdü

    Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirilerek üzerindeki kırmızı bez kaldırıldı. 300 kilogram ağırlığında yaklaşık 25 bin adet mozaik taştan oluşan anıtın yapımı 20 gün sürdü. 5 günlük kısmında Marmaris halkı da yapıma katkı sağladı.

    Marmaris e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı #4

    Marmaris e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı #5

    Marmaris e 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı yapıldı #6


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