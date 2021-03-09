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    Marmaris'te 28 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 00:31
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    Marmaris'te 28 kaçak göçmen kurtarıldı

     

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Mart saat 08.35 sıralarında Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    2 GÜNDE 28 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen  lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmeni kurtardı.Marmaris te 28 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    GÖKÇEBURNU AÇIKLARINDA DA KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Mart saat 03.10 sıralarında ise Gökçeburnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti.Marmaris te 28 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Marmaris te 28 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Marmaris te 28 kaçak göçmen kurtarıldı #4

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