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    Marmaris’te 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 19:06
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    Marmaris’te 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde, Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ihbarı aldı.

    29 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yardım talebinde bulunulduğu bilgisi de alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Marmaris’te 29 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris’te 29 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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