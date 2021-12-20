Marmaris’te 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 20.12.2021 - 19:06
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde, Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ihbarı aldı.
29 GÖÇMEN KURTARILDI
Yardım talebinde bulunulduğu bilgisi de alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.