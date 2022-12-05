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    Marmaris’te 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 05.12.2022 - 22:36
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    Marmaris’te 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda toplam 72 düzensiz kurtarıldı.

    Yunanistan geri itti

    İki can salı içinde 37 ve lastik bot içinde 35 olmak üzere toplam 72 düzensiz göçmen Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi.

    Marmaris’te 72 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    72 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarılan 72 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine tezlim edildiler.

    Marmaris’te 72 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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