Petrol
92.46
0.09%
Euro
18.178
-0.17%
Dolar
18.5888
-0.10%
Altın
972.12
-0.12%
Borsa
3901
0.00%
Bitcoin
360.569
0.15%
BTXN Coin
9.70
2.97%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Marmaris'te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı

    Marmaris'te 200 polisin katılımı ile eş zamanlı işletme denetimleri yapıldı. Belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalanırken 9 işletmeye para cezası kesildi.
    • 21.10.2022 - 04:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı

    Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polisin görev aldığı eş zamanlı ve koordineli düzenlenen, düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu şahısların işletmelerde kayıt dışı çalışmasına yönelik yapılan denetimlerde 120 işletme kontrol edildi.

    120 işletmede denetim gerçekleştirildi

    200 polisin ekiplere ayrılarak gerçekleştirdiği çalışmalarda, İçmeler Mahallesi, Uzunyalı, Marina, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Armutalan, Siteler Mahallelerinde 120 işletme denetledi.

    Marmaris te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı #1

    9 işletmeye para cezası kesildi

    Yapılan denetimler sonucu işletmelerdeki olumsuzluklar da tespit edilirken 9'u Suriye, 2'si Türkmenistan ve 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplamda 12 çalışma izni olmayan yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek, işletmelere gerekli idari yaptırım cezaları yazıldı.

    Marmaris te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı #2

    Belgesiz çalışan işçiler İl Göç İdaresine sevk edildi

    Yabancı uyruklu ve çalışma belgesi olmayan şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri düzensiz göçmenleri belgesiz çalıştıran, konaklatan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirerek şüpheli bir durum gören vatandaşların 112 acil ihbar hattını aramalarını istedi.

    Marmaris te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı #3

    Marmaris te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı #4


    'Bu oyunumuzu pazar gününe de taşıyacağız'
    Türkiye Kupası

    "Bu oyunumuzu pazar gününe de taşıyacağız"

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    iPhone SE 4'ün nasıl görüneceği ortaya çıktı
    Teknoloji

    iPhone SE 4'ün nasıl görüneceği ortaya çıktı

    Görüş Bildir