Marmaris'te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı

Marmaris'te 200 polisin katılımı ile eş zamanlı işletme denetimleri yapıldı. Belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalanırken 9 işletmeye para cezası kesildi.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polisin görev aldığı eş zamanlı ve koordineli düzenlenen, düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu şahısların işletmelerde kayıt dışı çalışmasına yönelik yapılan denetimlerde 120 işletme kontrol edildi.

120 işletmede denetim gerçekleştirildi

200 polisin ekiplere ayrılarak gerçekleştirdiği çalışmalarda, İçmeler Mahallesi, Uzunyalı, Marina, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Armutalan, Siteler Mahallelerinde 120 işletme denetledi.





9 işletmeye para cezası kesildi

Yapılan denetimler sonucu işletmelerdeki olumsuzluklar da tespit edilirken 9'u Suriye, 2'si Türkmenistan ve 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplamda 12 çalışma izni olmayan yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek, işletmelere gerekli idari yaptırım cezaları yazıldı.





Belgesiz çalışan işçiler İl Göç İdaresine sevk edildi

Yabancı uyruklu ve çalışma belgesi olmayan şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri düzensiz göçmenleri belgesiz çalıştıran, konaklatan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirerek şüpheli bir durum gören vatandaşların 112 acil ihbar hattını aramalarını istedi.



