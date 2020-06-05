Marmaris'te denizin içinden alışveriş arabası çıktı

'Dünya Çevre Günü' kapsamında Sahil Güvenlik ve Güney Ege Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı. Çıkarılanlar arasında en dikkat çekeni alışveriş arabası oldu.

'Dünya Çevre Günü' kapsamında Muğla'nın Marmaris İlçe Sahil Güvenlik ve Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı beş dalgıç, ilçe merkezinde bulunan Yat Limanı ile Azmak Deresi'nde deniz dibi temizliği yaptı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yedi personelle denizden çıkartılan atıkları aldı.

ALIŞVERİŞ ARABASI BİLE ÇIKTI

2,5 saat süren deniz dibi temizliğinde, çoğunluğu günübirlik gulet ve teknelerden atıldığı sanılan alışveriş arabası, çeşitli ebatlarda araç lastiği, demir çöp kutusu, plastik ve cam şişeler çıktı.

"HERKES DENİZİNE SAHİP ÇIKSIN"

Toplanan 1 kamyonet atık, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizliği yapan asker dalgıçlar, "Yat Limanı ve Azmak Deresi kıyısında deniz dibi temizliği yaptık. Çoğunluğu yat ve balıkçı teknelerinden atılmış evrensel atıklar mevcut. Marmaris, deniz ve doğasıyla turizmden kazanmakta. Herkes denizine ve doğasına sahip çıkmalıdır." dedi.