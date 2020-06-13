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    Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada

    Şezlongların arasında bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, daha sonra ortadan kayboldu.
    • DHA
    • 13.06.2020 - 08:46
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    Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada

    Ege bölgesinde sık sık tatil yörelerine inen yaban domuzları plajlara da inmeye başladı.

    Marmaris Uzunyalı sahiline inen çok sayıda yavru domuzun bulunduğu sürü, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

    Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Görüntülendiğini farkeden domuzlardan biri turistlerin üzerine yürüdü.

    DOMUZLAR, PLAJDA YİYECEK ARADI

    Uzun süre restoran ve plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü daha sonra ormana geri döndü.

    Marmaris'te domuzlar sahile indi VİDEO

    EVCİLLEŞMEYE BAŞLADILAR

    Marmaris'te ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

    Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada -2

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