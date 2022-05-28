Marmaris'te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı
Muğla Marmaris'te şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 19 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
- 28.05.2022 - 21:22
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık-İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı.
Durdurulan araçta 19 kaçak göçmen yakalandı
Bugün saat 16.30 sıralarında Armutalan girişinde durdurulan araçta Suriye, Lübnan ve Yemen uyruklu aralarında çocukların da 19 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonette yapılan aramada 18 can simidi, 1 hava pompası ve 1 deniz yatağı ele geçirildi.
Organizatör gözaltına alındı
Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör olduğu belirtilen Z.D. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.