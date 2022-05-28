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Marmaris'te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı

Marmaris'te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı

Muğla Marmaris'te şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 19 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.