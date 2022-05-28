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    Marmaris'te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı

    Muğla Marmaris'te şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 19 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
    • 28.05.2022 - 21:22
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    Marmaris'te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık-İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı.

    Durdurulan araçta 19 kaçak göçmen yakalandı

    Bugün saat 16.30 sıralarında Armutalan girişinde durdurulan araçta Suriye, Lübnan ve Yemen uyruklu aralarında çocukların da 19 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonette yapılan aramada 18 can simidi, 1 hava pompası ve 1 deniz yatağı ele geçirildi.

    Organizatör gözaltına alındı

    Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör olduğu belirtilen Z.D. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Marmaris te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı #1

    Marmaris te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı #2

    Marmaris te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı #3

    Marmaris te durdurulan araçtan 19 kaçak göçmen çıktı #4


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