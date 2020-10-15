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    Marmaris’te kaybolan Amerikalı turist, 7 saat sonra bulundu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan ABD vatandaşı Madison Jack Roland, AKUT ekibi tarafından 7 saat sonra kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 05:24
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    Marmaris’te kaybolan Amerikalı turist, 7 saat sonra bulundu

    Amerika Birleşik Devleti vatandaşı Madison Jack Roland (27), iki gün önce Marmaris ilçesine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesinde bir otele yerleşti. 10 günlük tatil için Marmaris'e tercih eden Roland, dün saat 15.30 sıralarında kaldığı otelin arkasında bulunan sık ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Otel yetkileri uzun süre turistin dönmemesi üzerine polise haber verdi.

     

    GÜVENLİK KAMERASINDAN GİTTİĞİ BÖLGE BELİRLENDİ

    Otele gelen polisler güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, turistin tesislerin arka tarafında bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Çağrılan AKUT Marmaris ekibinden 4 dağ tırmanış ekibi ve iki polis ormanlık alana girerek arama çalışması başlattı. 7 saat süren arama sonunda ABD'li Roland, Gölenye mevkisindeki kanyon içindeki kayalık tepede bulundu. Halat ile tırmanan AKUT ekibi turisti tepeden indirdi. Sağlık durumu iyi olan turist, AKUT ekibiyle yürüyerek otele getirildi.

    Marmaris’te kaybolan Amerikalı turist, 7 saat sonra bulundu #1

    Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir sorunu olmadığı anlaşılan Roland, kendisini kurtaran AKUT ve polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Marmaris’te kaybolan Amerikalı turist, 7 saat sonra bulundu #2

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