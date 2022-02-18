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    Marmaris'te motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 19:23
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    Marmaris'te motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi

    Marmaris ilçesi açıklarında içlerinde Kongo, Somali, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Orta Afrika, Senegal, Geni, Kamerun ve Çad ülkesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motorları sökülerek Türk karasularına geri itildi.

    82 GÖÇMEN KURTARILDI

    Sabah saatlerinde 2 lastik bot içinde 60 düzensiz göçmen kurtarılırken, gece saatlerinde yine lastik bot içinde 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    Marmaris te motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi #1

    Marmaris te motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi #2


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