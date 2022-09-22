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    Marmaris'te orman yangınına müdahale

    Marmaris'te orman yangınına müdahale

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınında 12 saat geride kalırken, yangına karadan müdahaleler devam ediyor.
    • 22.09.2022 - 05:02
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 05:18
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    Dün saat 12.36'da Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınında karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın ara ara şiddetini arttırması ile ilerleyen yangın Balan Dağı'nın sırtlarına ulaştı.

    Birçok ekip yangınla mücadele veriyor

    Havanın kararması ile birlikte helikopter ve uçakların ara verdiği söndürme çalışmalarında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman Müdürlüğü ekipleri haricinde çevre il ve ilçelerden çok sayıda yangın söndürme ekibi sahada yangın ile mücadele ediyor. Emniyet güçleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı yangın söndürme araçları da bölgede çalışmalarda görev alıyor.

    Marmaris'te orman yangınına müdahale - VİDEO

    Binden fazla personel görev aldı

    İHA'nın aktardığına göre; Yalancıboğaz mevkiinin üst tarafında bulunan Balan Dağı'nın sırtlarına çıkan sarp alandaki yangının kara mücadelesinde binin üzerinde personelin görev yaptığı öğrenildi.

    Marmaris te orman yangınına müdahale #1

    Yetkililer müdahaleyi takip ediyor

    Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarını bizzat takip ediyor.

    Marmaris te orman yangınına müdahale #2

    MSB'den açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.

    Marmaris te orman yangınına müdahale #3

    Marmaris te orman yangınına müdahale #4

    Marmaris te orman yangınına müdahale #5


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