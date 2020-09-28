Marmaris'te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, iki turist metrelerce havalandıktan sonra paraşüt tekneye getirilemeyince sahile yakın bir bölgedeki otelin çatısında asılı kaldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Uzunyalı mevkiinde su sporları yapan tekne paraşütü ile uçuş yapmak için havalanan iki kişiyi taşıyan paraşüt, bir anda kontrolden çıktı.

Paraşütü çeken teknenin motoruna denizin üzerinde kalması için atılmış 5 metrelik halat dolandı.

PARAŞÜT KONTROLDEN ÇIKTI

Halatın dolanmasıyla teknenin motoru, tüm elektronik aksamları ve deniz paraşütünü çeken vinç durdu. Vincin boşalmasıyla deniz paraşütünü kontrol eden halatlarda kontrolsüz kaldı.

İngiliz turist gökyüzünde ters rüzgarın etkisiyle de kontrolsüz yükselmeye ve savrulmaya başladı. Tekneye bağlı olan ipin savulması sonucu sahile doğru havalanan paraşüt, vatandaşların şaşkın bakışları arasında bölgeden uzaklaştı.

İNGİLİZ TURİSTLER ASILI KALDI

Aniden bastıran rüzgarın da etkisi ile paraşüt bölgedeki bir otelin çatısına takıldı. Paraşütün taşıdığı iki kişi ise otelin metrelerce yüksekliğindeki cephe duvarında asılı kaldı. İlginç paraşüt kazası çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından görüntülendi.

Otele asılı kalan turistler otelin penceresinden su sporları personeli tarafından kurtarıldı. Turistlerin kurtarıldıktan sonra tekrar su sporlarına gidip paraşütle uçmaya devam ettiği bilgisi alındı.

Teknik bir arıza oluşması, kaptanın ve ekibinin turistleri yara almadan kurtarması şans olarak değerlendirildi.





