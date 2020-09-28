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    Marmaris'te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde, iki turist metrelerce havalandıktan sonra paraşüt tekneye getirilemeyince sahile yakın bir bölgedeki otelin çatısında asılı kaldı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 11:09
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    Marmaris'te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde Uzunyalı mevkiinde su sporları yapan tekne paraşütü ile uçuş yapmak için havalanan iki kişiyi taşıyan paraşüt, bir anda kontrolden çıktı.

    Paraşütü çeken teknenin motoruna denizin üzerinde kalması için atılmış 5 metrelik halat dolandı.

    PARAŞÜT KONTROLDEN ÇIKTI

    Halatın dolanmasıyla teknenin motoru, tüm elektronik aksamları ve deniz paraşütünü çeken vinç durdu. Vincin boşalmasıyla deniz paraşütünü kontrol eden halatlarda kontrolsüz kaldı.

    Marmaris te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu #1

    İngiliz turist gökyüzünde ters rüzgarın etkisiyle de kontrolsüz yükselmeye ve savrulmaya başladı. Tekneye bağlı olan ipin savulması sonucu sahile doğru havalanan paraşüt, vatandaşların şaşkın bakışları arasında bölgeden uzaklaştı.

    İNGİLİZ TURİSTLER ASILI KALDI

    Aniden bastıran rüzgarın da etkisi ile paraşüt bölgedeki bir otelin çatısına takıldı. Paraşütün taşıdığı iki kişi ise otelin metrelerce yüksekliğindeki cephe duvarında asılı kaldı. İlginç paraşüt kazası çevredeki vatandaşlar ve turistler tarafından görüntülendi.

    Marmaris te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu #2

    Otele asılı kalan turistler otelin penceresinden su sporları personeli tarafından kurtarıldı. Turistlerin kurtarıldıktan sonra tekrar su sporlarına gidip paraşütle uçmaya devam ettiği bilgisi alındı.

    Marmaris te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu #3

    Teknik bir arıza oluşması, kaptanın ve ekibinin turistleri yara almadan kurtarması şans olarak değerlendirildi.

    Marmaris te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu #4

    Marmaris te paraşütle uçuş otelin çatısında son buldu #5

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