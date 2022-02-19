Marmaris'te piyasa değeri 200 bin lira olan uyuşturucu madde yakalandı

Marmaris'te piyasa değeri 200 bin lira olan uyuşturucu madde yakalandı

Muğla Marmaris'te narkotik ekipleri, otogarda şüpheli şahsın valizinde yaptığı aramada piyasa değeri 200 bin lira olan ve hediye gibi paketlenmiş bardak kolisinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından K.O. isimli şüpheli ilçe otogarında yapılan operasyonla yakaladı. İstanbul’dan Marmaris’e geldiği ve daha önce de uyuşturucu ticareti yapmaktan birden fazla sabıkası bulunduğu tespit edilen K.O.’nun valizinde yapılan aramada 5 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hassas burun narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda ise K.O.’nun uyuşturucuları sakladığı yer şaşırttı.

HOPARLÖR İÇİNE VE HEDİYE GİBİ PAKETLENMİŞ BARDAK KOLİSİNE SAKLADILAR

Yapılan aramada normal bir valiz gibi görünen çantayı kontrol eden ekipler hoparlör içine ve hediye gibi paketlenmiş bardak kolisine gizlenmiş 230 gram metamfetamin ile 100 gram esrar maddesini buldu.

PİYASA DEĞERİ 200 BİN LİRA

Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan uyuşturucu maddeler, tutanak ile zapt edilerek imha edilmek üzere emniyete götürülürken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan K.O. gözaltına alındı.





















