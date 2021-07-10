Muğla'nın Marmaris ilçesinde restoranı adeta ringe çeviren şahıslar, bir kişiyi öldüresiye dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayı, kimsenin ayırmaya çalışmaması da dikkat çekti.

Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde yaşanan olayda, aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir grup, husumetlisi olduğu kişi ile sahildeki bir restoranın önünde karşılaştı.

TEKME VE YUMRUKLARLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Şahıslar, öfkeli oldukları diğer şahsı tekme ve yumruklar ile dövmeye başladı. Yemek yiyen çocuk ve kadınların önünde meydana gelen kavgayı ayırmak için kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

Marmaris'te restoranda çıkan kavgada bir kişi öldüresiye dövüldü VİDEO

TALİHSİZ ADAMIN VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR OLUŞTU

Bir anda yere yığılan şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından el konulan olayda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.













