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    Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte parayla ailesiyle birlikte tatil yapan İngiliz turist, gözaltına alındı.
    • AA
    • 30.09.2020 - 14:47
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    Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir taksiye sahte sterlin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Alınan eşkal doğrultusunda ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen İngiltere uyruklu David T, Siteler Mahallesi'ndeki  5 yıldızlı bir otelde tatil yaparken yakalandı.

    ODASINDA SAHTE STERLİN VE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Şüphelinin odasındaki bir tablonun arkasında 177 adet sahte sterlin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

    David T'nin ifadesinde, İskoçya'da 800 sterlin karşılığında sahte sterlin aldığını söylediği öğrenildi.

    sahte sterlin

    EŞİ VE ÇOCUKLARI ADLİYE ÖNÜNDE BEKLEDİ

    26 Eylül tarihinde Dalaman Havaalanından ülkeye giriş yaptığı belirlenen İskoç turist David T.’nin polis ekipleri tarafından adliyeye sevki sırasında eşi ve çocuklarının adliye önünde beklediği görüldü.

    sahte sterlin

    Marmaris te sahte parayla yakalanan İngiliz turist #3

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