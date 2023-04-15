Marmaris'te trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti Muğla’da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında, bir otelde barmen olarak çalışan ve iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Balkaya’ya (42), O.D.(23) idaresindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Çarpmanın etkisi ile Engin Balkaya, motosiklet sürücüsü O.D. ve yolcu konumundaki O.U.(25) yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Engin Balkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O.D. ve O.U.’nun Marmaris Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.