Marmaris'te yanan ormanlar 1 yılda yeşile döndü Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarında küle dönen Bördübet ve Değirmenyanı bölgeleri, 1 yıl sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışması ile yeniden yeşillendi.

DHA

Nefesimiz, yaşam kaynağımız, ormanlarımız…

Her yaz döneminde cayır cayır yanan ormanlarımız, ciğerlerimizi küle çeviriyor.

Kimisi kundaklama kimisi de aşırı sıcak nedeniyle alev alan ormanlar, ekiplerin büyük mücadelesiyle eski haline dönüştürülmeye çalışılıyor.

OGM personeli, canla başla çalışıyor

İşin başında Orman Genel Müdürlüğü var…

OGM bünyesinde binlerce personel, yeniden bir orman ve ekosistem oluşması için yanan alanlarda canla başla çalışıyor.

Yanan ormanlık bölgeler tek tek tespit edilip temizlenerek, arazi yapısına göre 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' şeklinde 3 yöntemle ağaçlandırılıyor.

Kundaklanmıştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet bölgesinde 21 Haziran 2022'de kundaklama sonucu çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Değirmenyanı bölgesine uzanan yangında zarar gören alan da, bu kapsamda yeşillendirildi.

Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde zarar gören 4 bin 392 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile ağaçlandırıldı.

'11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği' kapsamında toprakla buluşturulan fidanlar, aradan geçen sürede filizlendi.

1 yıl arayla çekilen fotoğraflar

Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında da doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı.

Tohum atma ve dal serme çalışması da yapılan alanlarda; yangından 1 yıl sonra genç fidanlar yükseldi.

Yangından hemen sonra ve 1 yıl sonra aynı noktalarda drone ile çekilen fotoğraflar, iki bölgenin de yeniden yeşillendiğini gözler önüne serdi.

"Bugün küllerinden yeniden doğdu"

Yine Antalya Taşağıl'da 2021 yılında çıkan orman yangınında zarar gören alan da aradan geçen sürede yeşile döndü.

OGM, bölgeden çekilen fotoğrafları, “Bu orman, Antalya Taşağıl'da 2021 yılında çıkan orman yangınlarında zarar görmüştü. Sonrasında yapılan çalışmalar ile bugün küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en doğru yöntemlerle yeşillendiriyoruz.” mesajı ile paylaştı.

Kahreden rapor

Öte yandan OGM'nin orman yangınları raporuna göre; Türkiye genelinde 2020'de toplam 20 bin 971 hektar, 2021'de 139 bin 503 hektar, 2022'de 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.