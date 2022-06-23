Marmaris'te yangın nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor

Marmaris'te Değirmenyanı ve Bördübet bölgelerinde alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etme ihtimali üzerine tedbir amacıyla boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, yeniden evlerine dönmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Değirmenyanı ve Bördübet bölgelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale devam ediyor.

Ekipler, bölgede bulunan evlerde yaşayan vatandaşları tahliye ederek güvenli bölgelere yerleştirmişti.

Tedbir amacıyla tahliye edilen vatandaşlar, bugün yeniden evlerine dönmeye başladı.

51 haneye 3'er bin lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerince acil ihtiyaçlar çerçevesinde, 51 haneye 3’er bin lira destek verilecek.

Muğla Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, kapı kapı dolaşıp tekrar evlerine dönen vatandaşlara hem ihtiyaçlarını soruyor hem de geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştiriyor.

"Allah razı olsun, devlet daha ne yapsın"

Evlerine tekrar dönen vatandaşlar, “Bizi buradan güvenli bir yere götürdüler. Yanacak türdeki eşyalarımız devletimiz kanalıyla taşındı. Hayvanların yiyeceklerini taşıdılar. Allah bin kere razı olsun. Yani tavuklarımıza kadar yardımcı oldular. Devlet daha ne yapsın? Şu anda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah.” dedi.