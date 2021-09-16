Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürüldü. 1 dekar orman tahrip oldu.
- DHA
- 16.09.2021 - 21:20
- Güncelleme : 16.09.2021 - 21:34
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHAL EDİLEN YANGINDA 1 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı VİDEO