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    Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürüldü. 1 dekar orman tahrip oldu.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 21:34
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    Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHAL EDİLEN YANGINDA 1 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

    İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

    Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı VİDEO

    Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı #1

    Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı #2

    Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı #3

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