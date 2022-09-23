Marmaris'teki yangında 500 hektarlık alan zarar gördü

Bölgede 21 Eylül tarihinde başlayan yangın 22Eylül'de kontrol altına alındı. 19 saatlik çalışmayla söndürülen yangının 500 hektarlık alanda etkili olduğu açıklandı.

Muğla'nın ormanlık alanında geçtiğimiz günlerde alevler yükseldi...

Bölgenin Marmaris ilçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

19 saatin sonunda söndürüldü

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yardımıyla 19 saat süren söndürme çalışmaları sonuç verdi.

Şüpheliye ev hapsi verildi

Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri de devredeydi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

Öte yandan olaya ilişkin bölgede arıcılık yaptığı belirlenen 85 yaşındaki M.Y. gözaltına alınmış, ardından ev hapsi cezası verilmişti.

500 hektarlık alan zarar gördü

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların ardından yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için harekete geçileceği aktarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını VİDEO

Bin 597 personel görev aldı

Açıklamada, orman teşkilatının kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen destek güçleriyle 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve bin 597 personelin yangın söndürme çalışmalarında görev aldığı belirtildi.