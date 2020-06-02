Mayıs ihracatı nisana göre artış gösterdi

Bakan Pekcan, mayıs ihracatının, koronavirüs etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttığını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhracatın nisan ayına göre mayısta yüzde 10,84 oranında arttığını söyleyen Pekcan, ihracatta en kötünün geride kaldığını belirtti.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

"İHRACATIMIZIN HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN TOPARLANMAYA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.

Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın yüzde 91,2’sini oluşturdu, bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir."