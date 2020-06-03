MEB'in yüz yüze telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze telafi eğitimlerinin üç hafta süreceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanıyor.

MEB, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerine yıl içerisinde devam edeceklerini söyledi.

ÜÇ HAFTA SÜRECEK

Buna göre, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.