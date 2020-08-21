Mecidiyeköy’de yol su altında kaldı

Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da bugün de sağanak yağış etkili oldu.

Kuvvetli yağış bazı ilçelerde ise su baskınlarına sebep oldu.

SÜRÜCÜLER İLE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

Şişli Mecidiyeköy Varyant altı su altında kalırken, göle dönen yolda birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı.

Trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar göle dönen yolda zorlukla gitmeye çalıştı.

Mecidiyeköy’de yollar su altında kaldı