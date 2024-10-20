Mehdi Eker Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonas'nda birinci oldu

AA & Ensonhaber

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Yarışlar, 104 km, 84 km, 64 km, 40 km ve 20 km olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirildi ve Türkiye genelinden 100'ün üzerinde sporcu katılım gösterdi.

ŞAMPİYON OLDU

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, yarışta 104 km’lik parkurda toplam 7 sporcunun yarıştığı kategoride birinci oldu.

Eker'in bu başarısı, sadece binicilik tutkusunu değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını da gözler önüne serdi.

Yarış sonrası yaptığı açıklamada Eker, Necip Fazıl Kısakürek'in "At, insan ile hayvan arasında bir canlıdır" sözünü hatırlatarak, atların insanla olan derin bağını vurguladı.

"AT BİR YARIŞ ARACI DEĞİL, BİNİCİNİN EN BÜYÜK DOSTU"

Atın, binicilik sporunda yalnızca bir yarış aracı değil, aynı zamanda binicinin en büyük dostu ve yoldaşı olduğunu belirten Eker, bu bağın başarıya giden yolda kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, uzun mesafeli parkurlarda yapılan, at ve binicinin iklime, zemin şartlarına, fiziksel efora ve zamana karşı mücadele ettiği zorlu bir müsabaka olarak biliniyor.

Yarışmacıların, atlarının formunu ve dayanıklılığını en iyi şekilde yönetmeleri gerekiyor. Eker, bu kriterlerin tümünde üstün bir performans sergileyerek şampiyon oldu.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Eker, gençlere de tavsiyelerde bulunarak binicilik sporunun hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini ifade etti.

Gençlere, sabır, disiplin ve kararlılıkla bu spora yönelmelerini öneren Eker, "Atlar, insanı kendi sınırlarını zorlamaya, doğayla uyum içinde yaşamaya teşvik eden özel varlıklardır," dedi. Ayrıca, binicilik sporunun gençlere önemli bir sorumluluk bilinci kazandırarak, onları doğayla ve hayvanlarla daha derin bir bağ kurmaya davet etti.