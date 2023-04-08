Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis kortu açtı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte açılan portatif tenis kortuna depremde eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu'nun ismini verdiklerini söyledi.

DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki temaslarına afet koordinasyon merkezini ziyaret ederek başladı.

Milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan depremle ilgili brifing aldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kente geçerek portatif tenis kortunun açılışını gerçekleştirdi.

Depremde hayatını kaybeden tenis antrenörünün ismi verildi

Kahramanmaraş'taki depremde eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu'nun isminin verildiği kortta Kasapoğlu, açılışta depremzede bir çocukla da kısa bir maç yaptı.

Daha sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, depremde ilk andan itibaren devlet ve millet olarak dayanışmanın, el ele vermenin omuz omuza çalışmanın en güçlü örneğinin sergilendiğini ve bu dayanışmanın aynı ruhla devam ettiğini belirtti.

"Normalleşme için gerekenler yapılacak"

Bir yandan yaraları bir bir onarırken diğer yandan normalleşme için gerekenin yapıldığını kaydeden Kasapoğlu, bu süreçte sporun da olacağını ifade ederek şunları söyledi: