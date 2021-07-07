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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a destek

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da toprak sahada hentbol oynayan ve yaptığı açıklamalarla konuşulan Merve Akpınar'a "Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım" dedi.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 00:13
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 00:48
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a destek

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa’da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar’la telefonda görüştü.

    "AĞABEYİNİZ OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

    Bakan Kasapoğlu, Merve ile görüşmesinde tesis ve ihtiyaçlar noktasında ne gerekiyorsa bir ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

    ŞANLIURFA'YA GİDİP OKULU ZİYARET EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

    Bakan Kasapoğlu, 13 yaşındaki Şanlıurfa Konuklu İmamhatip Ortaokul öğrencisi Merve’den ailesi, takım arkadaşları ve hentbol antrenmanları hakkında bilgi aldı. Merve’ye malzeme ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa’ya giderek okulu ziyaret edeceğini, sporcuları yetiştiren öğretmenlerle görüşeceğini ifade etti.

    Merve Akpınar ise memnuniyetini vurgulayarak Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu ndan Merve Akpınar a destek #1

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu ndan Merve Akpınar a destek #2

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu ndan Merve Akpınar a destek #3

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu ndan Merve Akpınar a destek #4

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu ndan Merve Akpınar a destek #5

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu ndan Merve Akpınar a destek #6

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