Mehmetçik, Ardahan'ın zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor

MSB, Ardahan'da görevli askerlerin zorlu hava ve arazi şartlarında yaptığı eğitimlerden fotoğraf paylaştı.

Yurt içinde ve dışında başarılı operasyonlar icra eden Mehmetçik'in bu operasyonlarda başarıya ulaşmasının en önemli etmenlerinden biri de aldığı eğitim.

Vatan toprağını korumak için canlarını düşünmeden tehlikeye atan Türk askeri, kış şartlarında da bu eğitimlerine devam ediyor.

DEVRİYE VE PUSU EĞİTİMİ

Milli Savunma Bakanlığı, o eğitimlere ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin zorlu hava ve arazi şartlarındaki eğitimleri devam ediyor. Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi" denildi.













