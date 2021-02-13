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    Mehmetçik, Hakkari dağlarında aç kalan keçileri besledi

    Sümbül Dağı'nda kış şartları altında aç kalan keçileri unutmayan Mehmetçik, havadan yemleme ile hayvanların yardımına koştu.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 14:30
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    Mehmetçik, Hakkari dağlarında aç kalan keçileri besledi

    Operasyona giden mehmetçik, Hakkari'nin Sümbül Dağı'nda kardan dolayı yiyecek bulamayan dağ keçilerini fark edince harekete geçti. Keçilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteğiyle havadan yemleme yapıldı.

    "MEKANIN GERÇEK SAHİPLERİ"

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak, “Mekanın gerçek sahipleri olan dağ keçileri Hakkari Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hale gelmiş. Operasyona giden Mehmetçiklerimiz durumu fark edince hemen harekete geçerek Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yapmış” notuyla görüntü paylaştı.

    Mehmetçik, Hakkari dağlarında aç kalan keçileri besledi VİDEO

    Mehmetçik, Hakkari dağlarında aç kalan keçileri besledi #1

    YEMLER HELİKOPTERE YÜKLENDİ

    Paylaşılan görüntülerde, helikoptere yüklenilen yemler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ve Mehmetçik tarafından dağdaki keçilere verildiği görüldü.

    Mehmetçik, Hakkari dağlarında aç kalan keçileri besledi #2

    'BAŞARDIK' SELAMLAŞMASI

    Ayrıca yemleme yapan iki ayrı kurum personelinin görüntülerin sonunda 'başardık' dercesine selamlaşması da dikkat çekti.

    Mehmetçik, Hakkari dağlarında aç kalan keçileri besledi #3

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