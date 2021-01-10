Mehmetçik hudut nöbetinde

MSB, Doğubeyazıt'ta devriye görevindeki askerlerimizin fotoğraflarını paylaştı.

Türk askeri, ülkenin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör bölgelerinde hainlere göz açtırmazken, ülke içinde de sınırları karış karış devriye atarak korumaya devam ediyor.

Bu kapsamda hava sıcaklığını eksi 20 derecelerin bile altına düştüğü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli devriye faaliyeti icra etti.

"EL ELE, OMUZ OMUZA"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), zorlu hava şartları altında icra edilen görevden kareler paylaştı.

Yapılan paylaşımda "El ele, omuz omuza, yürek yüreğe. Ağrı Doğubeyazıt'ta konuşlu 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz devriye ve pusu/dinleme görevinde." ifadeleri kullanıldı.