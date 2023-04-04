Mehmetçik Okulları'ndan depremzede öğrencilere destek Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli kurulan Mehmetçik Okulları, depremzede öğrencilere destek olmayı sürdürüyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulları zarar gören öğrencilere Mehmetçik Okulları destek oluyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli kurulan Mehmetçik Okulları'nı bir video ile paylaştı.

Mehmetçik Okulları'nın sunduğu imkanlarla sınava hazırlanıyorlar

Videoda, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki okullardan görüntülere yer verildi.

Görüntülerdeki öğrencilerden 12. sınıf öğrencisi Sinem Yüce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını, çalışmalarını sunulan imkanlardan yararlanarak sürdürdüğünü söyledi.

Öğrencilere materyal desteği

İslahiye Opet Anadolu Lisesi rehberlik öğretmeni Hasan İleri de depremin ardından dijital ağlarla öğrencilerle bağlantı kurduklarını, eğitimlerini sürdürmeleri için öğrencilere kitaplar başta olmak üzere materyal desteğinde bulunduklarını kaydetti.