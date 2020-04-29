Mehmetçik, PKK'nın sakat bıraktığı çocuğu ziyaret etti

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında sağ bacağını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa, Mehmetçik ziyarette bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad'da tuzakladığı mayına basarak, sağ bacağını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli çocuğun tedavisi Türkiye'de yapılmıştı.

Mehmetçik, bacağını kaybeden ve tekerlekli sandalyede bulunan çocuğu evinde ziyaret etti.

MEHMETÇİK'TEN ZİYARET

Milli Savunma Bakanlı'ğın Twitter hesabından paylaşılan ziyarete ilişkin fotoğraflarla birlikte, "Alçak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye'de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi." ifadeleri kullanıldı.