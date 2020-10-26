Mehmetçik, Resulayn'da çocukları okullarına zırhlı araçlarla taşıyor

Terörden arındırılan Resulayn bölgesinde Mehmetçik, teröristlerin mayın ve el yapımı patlayıcılarına karşı çocuklara zırhlı araçlarla taşıma hizmeti veriyor.

Türkiye'nin güneyinde kurulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek için başlatılan sınır dışı harekatlarınıdan biri de Barış Pınarı Harekatı'ydı.

Harekat kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn bölgesinde yuvalanan teröristler imha edilerek bölge huzura kavuşturuldu.

Teröristlerden temizlenen bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu kez halkın refahı ve huzuru için çalışmalar yürütmeye başladı.

Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor VİDEO

MEHMETÇİK ÇOCUKLARI ZIRHLI ARAÇLARLA TAŞIYOR

Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşun devreye girmesiyle hastane, okul ve kamu binaları tadilattan geçirilip kullanıma sunuldu.

Çocuklar için okulların hizmete açılmasının ardından Mehmetçik, çocukları güvenli bir şekilde sınıflarına ulaştırmaya başladı.

Resulaynlı çocukları asker ağabeyleri zırhlı araçlarla okullarına taşıdı.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'dan (MSB) geldi.

"EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR"

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik; terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Resulayn’daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP’lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor" denildi.

Paylaşılan videoda ise zırhlı araçlarla taşınan çocukların okuldaki görüntüleri yer aldı.









