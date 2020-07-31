Mehmetçik'ten Suriyeli çocuklara bayram hediyesi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, bölge halkına yardımlarına devam ederken çocuklara da bayram hediyesi dağıttı.

Sınır ötesi operasyonlarla Türkiye'nin güneyinde bir tetör koridoru oluşturulmasına engel olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yandan da bölge halkına yardımlarını sürdürüyor.

Teröristlerin bölgeden çıkartılmasından sonra, bölge halkının huzur ve güven içinde yaşaması için alt yapı, eğitim ve sağlık alanında birçok adım atıldı.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde yardımlar ve yatırımlar sürerken, Mehmetçik Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü.

"MEHMETÇİK BİR KEZ DAHA MİNİKLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik bayramda çocukları da unutmadı. Çocuklara bayramlık ayakkabı dağıtılırken, hediyelerini alan miniklerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Yardım haberini ise Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.