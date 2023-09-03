Memur-emekli zammı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vermiş olduğu karar ile memur maaşı zammı süreci sonlandı. Kurulun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aldığı memur maaşı zammı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli olmuştu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.

Zam oranı resmiyet kazandı

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Kararın ardından hükümet cephesinden gelen açıklamada ise sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışanların enflasyon karşısında korunmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

Zam kararı yürürlüğe girdi

Memur maaş zam oranları, 11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndaki 6 üyenin oyu ile kabul edildi.

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı ile engelli ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak.

Toplu Sözleşme metninde ayrıca 3 bin 600 ek gösterge verilmesinden kıyafet yardımı ve yiyecek tutarlarının güncellenmesine pek çok yeni düzenleme de yer aldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı son olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece karar kesinleşti. Yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayarak 2 yıl boyunca geçerli olacak.