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    Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

    Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

    İyi Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in bugün TBMM'de yapılacak olan 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını duyurdu.
    • AA
    • 15.07.2020 - 11:32
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    Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

    FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 4 yıl geçti

    Bu yıl da Meclis'te 15 Temmuz şehitleri adına anma töreni düzenlenecek.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısı öncesi TBMM’de düzenlenecek anmaya katılmayacağını duyurmuştu.

    Bir duyuru da İyi Partisi Lideri Meral Akşener'den geldi...

    KORUMASINDA KORONA ÇIKTI

    İyi Parti’den yapılan açıklamaya göre; Akşener’in anma törenine katılmama gerekçesi koruma ekibinde yer alan bir polis memurunun korona testinin pozitif çıkması…

    İyi Parti açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    “Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır.”

    Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak #1

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