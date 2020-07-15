Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

İyi Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in bugün TBMM'de yapılacak olan 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını duyurdu.

FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 4 yıl geçti

Bu yıl da Meclis'te 15 Temmuz şehitleri adına anma töreni düzenlenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısı öncesi TBMM’de düzenlenecek anmaya katılmayacağını duyurmuştu.

Bir duyuru da İyi Partisi Lideri Meral Akşener'den geldi...

KORUMASINDA KORONA ÇIKTI

İyi Parti’den yapılan açıklamaya göre; Akşener’in anma törenine katılmama gerekçesi koruma ekibinde yer alan bir polis memurunun korona testinin pozitif çıkması…

İyi Parti açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır.”