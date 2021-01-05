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    Meral Akşaner'e hakaret iddiasına gözaltı

    Sosyal medyada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilen bir kişi, Samsun'da yakalandı.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:05
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    Meral Akşaner'e hakaret iddiasına gözaltı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir videosunun altına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaret içeren sözler yazdığı iddia edilen 65 yaşındaki N.Y.'yi gözaltına aldı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen N.Y., hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Nöbetçi savcıya ifade veren şahıs, serbest bırakıldı.

    Samsun

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