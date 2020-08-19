İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, "Doğmamış çocuğa don biçiyorlar." dedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi'nin genel merkezini ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Akşener burada ortak basın toplantısı düzenledi.

Akşener ve Davutoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret VİDEO

"EVİMİZDE GİBİ AĞIRLANDIK"

Akşener açıklamalarında, "Evimizde gibi ağırlandık gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz muhalefet partileri olarak oy almak ve her seçmene ulaşmak için uğraşan siyasi organizasyonlarız ve birbirimizle rekabet ediyoruz. Türkiye ithilafların öne çıktığı bir anlayışla yönetiliyor. Elbette her seçmenin oyunu sayın Davutoğlu da ben de istiyoruz. Ama bunu kırmadan yapılabileceğini göstereceğiz. Sayın Davutoğlu’nun söylediği Biden’ın sözlerine karşı ortak tutum tavrını olumlu gördük. " ifadelerine yer verdi.

"BU KONUDA TARAF DURUMUNDA DEĞİLİZ"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları ile ilgili konuşan Davutoğlu ise "Biz bu konuda bir taraf durumunda değiliz. Türkiye’de korku iklimini tümüyle yok edecek bir anlayışa ihtiyaç var. Sayın Akşener ile yaptığımız görüşme gibi tüm siyasilerin birbiriyle görüşmesine ihtiyaç var. Şu anda bir çok konuda ortak yaklaşıma ihtiyacımız var. Diğer partilerle de bunu yapmaya ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanı ya kimseyle görüşmüyor, ya da herkesi hain ilan ediyor. Bu anlayışı yıkmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYORLAR"

Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir soruya ise, "Rahmetli Demirel’in sözü var. Ortada seçim yok bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Dolayısıyla şu anda bu konunun konuşulmasını doğru bulmuyorum." şeklinde cevap verdi.